Cronaca Sassari: violenza in centro storico, nigeriano aggredisce connazionale e ferisce un agente

Attimi di paura e violenza due giorni fa nel centro storico di Sassari. Intorno alle 18:30, un uomo di nazionalità nigeriana ha aggredito una sua connazionale, causandole lesioni tali da richiedere l’intervento dei soccorritori del 118 e il suo trasferimento in ospedale. L’aggressore si è poi allontanato a piedi, ma è stato intercettato dagli agenti della polizia locale nella zona di via Torre Tonda. Nonostante l’intervento degli agenti, l’uomo ha opposto una resistenza violenta, arrivando a mordere la gamba di uno di loro e provocandogli una ferita significativa alla coscia. Ha persino sfondato il vetro di una delle auto di servizio. Solo l'arrivo di ulteriori rinforzi ha permesso di immobilizzarlo e ammanettarlo. L’aggressore è stato poi condotto al Comando di via Carlo Felice, dove si trova tuttora in custodia. Sono in corso le indagini sulla vicenda, che ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti, testimoni di un episodio di violenza in pieno centro città.