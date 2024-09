Tragedia a Nuoro: spara alla famiglia e al vicino, due morti e feriti gravi

L'episodio ha visto l'immediato intervento dei carabinieri, che hanno intercettato l'assassino in via Gonario Pinna, dove sarebbe avvenuta una sparatoria. Tra le vittime c’è una delle figlie del killer, una giovane ventenne appena laureata, che versa in condizioni critiche. La vicenda è ancora in fase di accertamento, ma si è già delineata come una delle più gravi tragedie familiari degli ultimi tempi nella città.

Una tragedia ha sconvolto Nuoro in via Ichnusa, dove un operaio forestale ha aperto il fuoco contro la sua famiglia, causando una vera e propria strage. L'uomo ha ucciso la moglie, Gusi Massetti, di 43 anni, e ha ferito gravemente due dei suoi figli. Un terzo figlio è stato colpito solo di striscio. La violenza non si è fermata qui: il killer ha rivolto l'arma anche contro il vicino e padrone di casa, Paolo Sanna, che, forse attirato dal rumore degli spari, era uscito sul pianerottolo. Per Sanna non c'è stato scampo.