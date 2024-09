Mostra a Sassari: un viaggio nella memoria dei confinati omosessuali durante il Fascismo

Attraverso documenti d'archivio provenienti dagli Archivi di Stato di Potenza e Matera, è stata ricostruita la storia di questa persecuzione, che colpì anche giovanissimi come Adelmo, il più giovane tra i confinati, appena 18 anni. Il regime fascista considerava l'omosessualità una malattia da estirpare e per questo motivo confinava le persone omosessuali in località isolate, principalmente in Lucania e in Sardegna, nella zona del Sulcis. L'iniziativa è stata promossa dalle associazioni Quer MOS Movimento Omosessuale Sardo e Agendo Nord Sardegna - Sassari, e si propone di far emergere e ricordare il dramma vissuto da queste persone, restituendo dignità e memoria a chi è stato ingiustamente perseguitato.

Mercoledì alle 16, presso la Biblioteca Universitaria di Sassari, verrà inaugurata la mostra "Adelmo e gli altri confinati omosessuali in Lucania", un'esposizione che rimarrà aperta fino al 16 ottobre e che svelerà una pagina oscura e poco conosciuta della storia italiana. La mostra vuole rendere omaggio alle persone omosessuali perseguitate e confinate durante il regime fascista, portando alla luce le sofferenze di chi fu costretto all'esilio forzato.