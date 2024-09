Aggressione verbale al Pronto Soccorso: arrestato un 52enne a Cagliari

Il 52enne ha iniziato a inveire contro il personale, arrivando a suonare ripetutamente il citofono della stanza del Triage. Nonostante gli sforzi del personale ospedaliero per calmarlo, la situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l'intervento della Polizia Locale. Nemmeno la presenza degli agenti ha placato l'uomo, che ha continuato a minacciare il personale anche davanti alle Forze dell'Ordine. La Polizia, che conosceva già il 52enne per episodi simili in passato, ha proceduto all'arresto con l'accusa di violenza e minacce a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il Gip ha convalidato l'arresto, seppur senza applicare misure cautelari.

Una serata di ordinaria tensione al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove un uomo di 52 anni ha perso il controllo e ha aggredito verbalmente il personale sanitario. L'episodio è avvenuto domenica sera, quando l'uomo si è recato in ospedale in seguito a un malore. Dopo essere stato visitato, gli è stato chiesto di attendere, ma l'attesa ha scatenato la sua rabbia.