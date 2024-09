Conferenza provinciale permanente: il Prefetto Angieri sulle criticità del lavoro in provincia di Oristano

"Il mondo del lavoro – ha dichiarato il Prefetto Angieri a margine dell’incontro – è lo specchio della società in cui viviamo. Migliorarlo, mondandolo delle sue brutture, significa portare benefici, non solo agli operatori del settore, ma anche a tutto ciò che ci circonda. È un compito difficile, che richiede un lavoro lento e costante. Come Istituzioni abbiamo il dovere imperativo di non sottrarci, ma di batterci per vincere questa ardua sfida. Controlli e prevenzione sono strumenti a tutela dei lavoratori e delle imprese rispettose delle regole." La conferenza ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui il Capo di Gabinetto dell’Assessore Regionale al Lavoro, l’Amministratore Straordinario della Provincia, i Vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Polstrada. Presenti anche l’Assessore ai Trasporti del Comune di Oristano, i Direttori provinciali dell’INPS e dell’INAIL, delegati dell’ASL, dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Cagliari-Oristano e della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. Non sono mancati i rappresentanti delle associazioni sindacali e del mondo del lavoro più rappresentative della provincia, a testimonianza dell'importanza e della centralità del tema trattato. La conferenza si è conclusa con un richiamo all'impegno congiunto di tutte le istituzioni e gli attori coinvolti nel mondo del lavoro per garantire un sistema equo e rispettoso dei diritti dei lavoratori, sottolineando la necessità di un costante monitoraggio e di un'attività di prevenzione per contrastare ogni forma di illegalità e sfruttamento nel mercato del lavoro.

Il Prefetto Salvatore Angieri ha presieduto questa mattina in Prefettura l'annuale vertice dedicato all'analisi e alla risoluzione delle principali problematiche del mondo del lavoro nel territorio provinciale di Oristano. Dopo il successo dell'iniziativa dello scorso anno, l'incontro ha rappresentato un momento fondamentale per affrontare le questioni irrisolte e individuare strategie efficaci per il miglioramento delle condizioni lavorative locali. Il Prefetto ha ricordato l'istituzione, nella scorsa primavera, della Sezione Territoriale del Lavoro Agricolo di Oristano, un presidio volto a contrastare i fenomeni illeciti nel settore agricolo, piaga particolarmente sentita nella zona. Durante la conferenza, è stata posta attenzione anche sulle irregolarità presenti in altri settori lavorativi della provincia.