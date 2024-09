Cronaca Lite familiare a Siliqua: minorenne accoltella il padre durante una discussione

Momenti di tensione a Siliqua, dove un uomo di 40 anni è stato accoltellato dal figlio minorenne al culmine di una lite domestica. L’episodio si è verificato ieri e, secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe degenerata fino a culminare nel tragico gesto. L’uomo è stato elitrasportato in codice rosso all’Ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova tuttora in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Siliqua, che stanno conducendo le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e comprendere le cause che hanno portato all'aggressione.