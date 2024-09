Cronaca Muore un giovane sub a Porto Palmas: Daniele Giglio perde la vita durante un'immersione

Ennesima tragedia in mare: Daniele Giglio, un giovane di Mogoro e autista dell’Atp di Sassari, ha perso la vita durante un’immersione a Porto Palmas. L'incidente è avvenuto ieri, e nonostante l’intervento immediato del personale del 118 e dell’elisoccorso, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Daniele Giglio era uno degli autisti più giovani dell'azienda di trasporto sassarese, e la sua scomparsa rappresenta una perdita inestimabile per la comunità e per chi lo conosceva. Il tragico evento segna la seconda vittima del mare nel giro di poche ore: appena ventiquattr'ore prima, un altro subacqueo di Sorso aveva perso la vita nelle acque di Marritza.