Bimbo di sei anni cade da tre metri a Baunei: paura e intervento immediato

Un bambino di sei anni è caduto da un'altezza di tre metri mentre giocava insieme a un gruppo di amichetti a Baunei. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando il piccolo, per ragioni ancora da chiarire, è precipitato all'interno di un canale di raccolta, battendo violentemente il volto. Immediata la reazione dei residenti che hanno chiamato il personale del 118. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso dell'Aerus, che ha provveduto a trasportare il bambino all'ospedale Brotzu di Cagliari per le cure necessarie. Nonostante l'impatto, il piccolo è rimasto sempre cosciente durante i soccorsi. Al momento, le sue condizioni appaiono rassicuranti, anche se rimarrà sotto osservazione per monitorare eventuali complicazioni.