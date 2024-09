Santa Maria Coghinas, il Comune isolato da un guasto alla linea telefonica: il sindaco si rivolge al Prefetto

“Il Comune deve essere raggiungibile per dare risposte in tempi rapidi ai suoi cittadini", ha dichiarato il sindaco Carbini, sottolineando l’assurdità di un’istituzione pubblica bloccata da un problema tecnico. "Nessun ente può subire i disagi e l’isolamento dovuto ad un guasto della linea telefonica. Il Comune, qualora non si intervenga in tempi rapidi, si riserva di procedere per vie legali". Con la lettera indirizzata al Prefetto, il sindaco chiede di intervenire "con urgenza affinché possa essere eliminato quanto prima questo grave disservizio". L’isolamento ha infatti impedito al Comune di assolvere alle proprie funzioni istituzionali, rendendo difficile la comunicazione con i cittadini e compromettendo l’erogazione dei servizi. La segnalazione inviata alla massima autorità prefettizia è stata inoltrata "al fine di prevenire ogni qualsiasi causa civile e penale che dovesse insorgere a causa di tale isolamento". Si attende ora che la Prefettura intervenga per ripristinare un servizio essenziale e restituire al Comune di Santa Maria Coghinas la sua piena operatività.

A Santa Maria Coghinas, la situazione è insostenibile: il Comune è da troppo tempo isolato a causa di un guasto alla linea telefonica, e il sindaco Pietro Carbini ha deciso di scrivere alla Prefetta Grazia la Fauci per chiedere un intervento urgente. Nonostante i numerosi solleciti inviati alla ditta responsabile, Tim S.P.A., la linea non è stata ancora ripristinata, causando "non pochi disservizi di pubblica utilità". I cittadini sono esasperati, le lamentele si moltiplicano e in molti casi è risultato impossibile contattare l’ente comunale.