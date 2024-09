Cronaca Una passeggiata tra storia e mistero: Scopri la Cagliari segreta con la visita al santuario di Bonaria

Il 5 ottobre, alle ore 16.30, ci sarà un’occasione unica per scoprire la Cagliari più nascosta e affascinante con una visita al Santuario di Bonaria. L'appuntamento è fissato di fronte alla chiesa, per una passeggiata che attraverserà secoli di storia, tra misteri e curiosità legate alla città. La visita porterà i partecipanti a scoprire il Santuario e la Basilica, insieme alla sagrestia e al Museo di Bonaria, dove sarà possibile ammirare i corpi mummificati della famiglia Alagon. Si proseguirà verso i resti del castello aragonese in via Milano, prima di concludere il percorso nel Parco di Bonaria, tra le suggestive tombe romane. Sarà un’esperienza tutt’altro che tradizionale, con aneddoti e storie dei personaggi che hanno segnato la vita cagliaritana, il tutto raccontato in maniera coinvolgente e interattiva, con la possibilità per i partecipanti di interagire e sentirsi parte attiva della narrazione. La passeggiata è aperta a un massimo di 30 persone e durerà circa 2 ore, senza presentare particolari difficoltà, rendendola adatta a tutti. Il contributo richiesto è di 5 euro, gratuito per i bambini fino a 10 anni, persone con disabilità e i loro accompagnatori. La prenotazione è obbligatoria tramite messaggio WhatsApp al 351.9301080. Un’occasione per immergersi in un’esperienza autentica, lontana dai soliti itinerari, che offrirà la possibilità di conoscere un volto diverso di Cagliari e di rivivere i racconti che hanno animato la città attraverso i secoli.