Manutenzioni ad Alghero: Marinaro annuncia il calendario degli interventi fino al 27 settembre

Tra i principali interventi, è previsto il rifacimento del ciottolato e la sistemazione delle eventuali buche nel centro storico, compresa Via Manno e altre vie adiacenti. In Via Don Minzoni si interverrà sulla manutenzione delle rotatorie, mentre sul Lungomare Dante è previsto il ripristino del marciapiede nei pressi del cinema. Nella zona di Fertilia, precisamente in Piazza Venezia Giulia, verranno ripristinate le cordonate, mentre in Via De Biase 26 si procederà con il ripristino del marciapiede.





Inoltre, saranno eseguiti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in Via Lido e Via Diez. È prevista anche la manutenzione delle panchine in legno nelle aree di Balaguer, Bastioni, Porto, Garibaldi e Lido, con l'obiettivo di garantire un maggiore decoro e funzionalità degli spazi pubblici. La cittadinanza è invitata a consultare il sito ufficiale del Comune di Alghero per ulteriori aggiornamenti e dettagli sui lavori in corso.

Il vicesindaco e assessore alle manutenzioni e opere pubbliche, Francesco Marinaro, ha presentato il calendario dei lavori di manutenzione previsti ad Alghero fino al 27 settembre. La Società In House, incaricata dell'esecuzione, opererà in diverse zone della città.