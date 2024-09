Egea Haffner riceve la cittadinanza onoraria di Alghero: il tributo dell'ex sindaco Mario Conoci

Ha inoltre aggiunto: “Con la nostra amministrazione scegliemmo di chiedere ad Egea di diventare una nuova, illustre algherese a luglio del 2023, su mia proposta e con il voto unanime di tutto il consiglio.” Nello stesso post, Conoci ha voluto ringraziare Marisa Brugna, "grande amica di Egea e donna forte e gentile che non manca di essere testimone positivo per la nostra comunità", oltre a esprimere gratitudine al sindaco Raimondo Cacciotto per "l’invito che ho gradito molto". Un momento di unione e ricordo che ha reso omaggio a una storia di resilienza e integrazione, sottolineando l'importanza di mantenere viva la memoria storica.