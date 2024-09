I Carabinieri del nuorese in prima linea contro le truffe online

Dopo aver visto un annuncio su "Marketplace" di Facebook relativo alla vendita di una motosaldatrice, la donna aveva contattato il venditore e concordato l'acquisto per 1.400 euro, somma poi versata tramite bonifico. Successivamente, l'annuncio si è rivelato falso e il venditore è risultato irreperibile. Grazie agli accertamenti sui numeri di telefono e sul conto corrente utilizzati, i Carabinieri sono riusciti a risalire agli autori della truffa. Oltre alle attività investigative e repressive, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro continuano la loro opera di sensibilizzazione, in particolare verso gli anziani, categoria spesso colpita da forme di inganno ancora più subdole. Queste truffe sono spesso commesse da individui che si spacciano per appartenenti alle Forze dell'Ordine e fanno leva su inesistenti pericoli riguardanti i familiari delle vittime. L'attività di prevenzione rientra nell'ampia campagna nazionale contro le truffe lanciata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.





Si ricorda, infine, che in caso di necessità o qualora ci si senta in pericolo, anche all'interno della propria abitazione, è sempre possibile chiamare il Numero Unico di Emergenza 112, attivo 24 ore su 24.

NUORO — Nei giorni scorsi, diverse Stazioni dei Carabinieri nel nuorese hanno individuato e denunciato gli autori di numerose truffe online, fenomeno che continua a mietere vittime tra gli utenti più vulnerabili della rete. La Stazione dei Carabinieri di Torpè ha deferito in stato di libertà un 34enne accusato di truffa ai danni di una donna di 46 anni. L'uomo, fingendosi un principe emiratino sui social network, avrebbe intrattenuto una relazione con la vittima dall'aprile al luglio scorsi, inducendola a inviargli denaro tramite bonifici e gift card elettroniche per un totale di circa 900 euro. In un altro caso, i Carabinieri della Stazione di Orune hanno denunciato due uomini di 23 e 24 anni, residenti nella provincia di Catanzaro, per truffa in concorso. L'indagine è partita a seguito della denuncia presentata da una donna di Orune, vittima di un raggiro su una piattaforma online.