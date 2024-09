Accoltellamento sul lungomare di Cagliari: 15enne ferito durante una lite

Nel corso della lite sono rimasti coinvolti anche altri due giovani, un barista di 20 anni e un 21enne, entrambi estranei ai fatti. Hanno riportato ferite lievi ma non sono in pericolo di vita. I Carabinieri sono al lavoro per rintracciare l'aggressore, la cui identità sarebbe già nota, e sembrerebbe avere le ore contate. L'episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza nelle aree della movida cagliaritana, soprattutto nelle notti del weekend, quando tensioni e rivalità possono sfociare in gesti di violenza come questo.

Nella notte tra sabato e domenica, un violento episodio ha scosso il lungomare di Cagliari. Durante una lite scoppiata in un parcheggio di uno stabilimento balneare, un adolescente di 15 anni è stato aggredito da un giovane armato di coltello a serramanico. L'aggressore ha inferto due colpi, che per fortuna non hanno colpito organi vitali. Immediato l'intervento del personale del 118 che ha trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale Brotzu, dove attualmente è ricoverato in osservazione.