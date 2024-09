Cronaca Primo sequestro di 'cocaina rosa' a Cagliari, un arresto Operazione dei carabinieri, in manette un giovane di 28 anni

?A Cagliari il primo caso di sequestro di questo stupefacente. Un 28enne è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo. Il giovane (trasferito nella Casa Circondariale di Uta) è stato fermato all’uscita della sua abitazione mentre trasportava la droga nascosta in una insospettabile bomboletta spray modificata per consentire l’occultamento del materiale al suo interno. I militari hanno trovato vari sacchetti che contenevano circa 80 grammi di MDMA, e 35 grammi di “cocaina rosa”, oltre a 2.080 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita. Le attività di ricerca si sono poi spostate in casa del giovane, dove sono stati sequestrati altri 4.860 euro in contanti, poco meno di 30 grammi di MDMA e 6 grammi di cocaina rosa.