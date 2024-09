Nuovo flusso di migranti nel sud Sardegna: sbarchi senza sosta, cresce l’allarme sicurezza

Nella notte, i carabinieri della stazione di Domus de Maria hanno rintracciato altri due migranti, adulti e di presunta nazionalità tunisina, sbarcati a Chia, anch'essi privi di documenti. Anche questa volta, l’imbarcazione non è stata rinvenuta, evidenziando la difficoltà di contrastare un fenomeno che sembra ormai fuori controllo. Questa mattina, i militari hanno rintracciato altri 12 migranti tunisini, tra cui un minore e una donna incinta. Tutti sono stati trovati in buone condizioni di salute, ma questo non cancella l’ennesima violazione dei nostri confini, ancora una volta esposti e indifesi. Di fronte a questi continui sbarchi, è evidente come il governo nazionale debba rivedere la sua strategia di controllo dell'immigrazione. Non è più tempo di tergiversare: il territorio sardo non può essere lasciato solo di fronte a una situazione che sta assumendo dimensioni preoccupanti. La tutela dei confini e la sicurezza dei cittadini devono tornare al centro dell’agenda politica, con azioni concrete e immediate, perché dietro ogni sbarco non c’è solo una storia di disperazione, ma anche un evidente fallimento della gestione dell'immigrazione clandestina.

Riprendono gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna, con numeri che tornano a crescere e destano preoccupazione. Ieri sera, al largo di Sant'Antioco, un barchino è stato intercettato dalla Guardia di Finanza con a bordo otto persone, tra cui una donna. Poche ore dopo, altri otto migranti, tutti uomini di presunta nazionalità algerina, sono stati rintracciati a Porto Pino, lungo via del Mare. I carabinieri della stazione di Cortoghiana li hanno individuati, ma il mezzo utilizzato per la traversata non è stato ancora trovato. Tutti i migranti sono stati accompagnati al Centro di Prima Accoglienza di Monastir, segno dell'ennesima emergenza a cui l'isola deve far fronte.