Cronaca L'osservatorio di Guerrini: L'ultima perla dell'informazione strumentalmente drogata

L'ultima perla. Dell'informazione strumentalmente drogata. Esplode oggi. L'unione Sarda on line afferma che, nel giro di una notte, nella zona industriale di Ottana è sorto un hangar grande 5 ettari. La struttura (finanziata verosimilmente da Bill Gates) è visibile da enorme distanza. Contiene un innovativo e gigantesco accumulatore di energia rinnovabile da Co2. Si tratta di una situazione in pieno contrasto con la campagna mediatica nei confronti dell'energia green del gruppo editoriale cagliaritano. La vicenda ha dell'incredibile. Perché la struttura fu approvata dalla Giunta Solinas nel 2022. Senza peraltro il rilascio di una Valutazione di Impatto Ambientale. Che non sarebbe stata necessaria. Almeno secondo quanto ha dichiarato l'assessore regionale all'Ambiente dell'epoca Marco Porcu (FdI). Ci fu anche una cerimonia di inaugurazione. Presenti parecchi sindaci della zona. Ovviamente il tutto si concluse con un semplice resoconto. Senza il cannoneggiamento mediatico di oggi. Il capannone sorge comunque piena zona industriale. Ma è ugualmente terribilmente impattante sul paesaggio. Mario Guerrini.