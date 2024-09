Antonello Peru: "Soddisfazione per lo stanziamento regionale di 678 milioni a favore delle Comunità energetiche"

"Fin dall’inizio, abbiamo ribadito che questa è l’unica valida alternativa per garantire un futuro energetico sicuro e sostenibile per tutti i sardi, liberandoci dalle dipendenze esterne." La nuova normativa consente la realizzazione di impianti fino a un megawatt, superando i precedenti limiti di 200 kW, che non avevano mai portato vantaggi concreti. Questo cambiamento permette ai Comuni di aggregarsi in Comunità energetiche, installando impianti anche in aree periferiche ma utilizzabili nei centri urbani, con vantaggi per chi consuma, produce o partecipa come azionista. Peru ha inoltre evidenziato l'importanza di sostenere i Comuni con più di 5.000 abitanti, che non sono coperti dai fondi del PNRR, ribadendo l’attesa per la pubblicazione della legge per verificarne la piena conformità con la proposta di Sardegna al Centro 20Venti.

Il consigliere regionale di Sardegna al Centro 20Venti, Antonello Peru, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa della Giunta regionale che, con il nuovo disegno di legge sulle aree idonee, intende stanziare 678 milioni di euro per incentivare la nascita delle Comunità energetiche. Peru ha sottolineato come questa decisione segua la proposta di legge presentata dal suo gruppo, che mira a promuovere l’autoproduzione di energia come via per l’indipendenza energetica della Sardegna. "È evidente che anche la maggioranza ha compreso l’importanza di sostenere e incentivare in maniera efficace le Comunità energetiche", ha dichiarato Peru.