Sassari: Arrestato pizzaiolo infedele - rubata carne e vini per 70mila euro

L’ammanco non è sfuggito al titolare del ristorante, che ha prima incaricato un investigatore privato per scoprire le cause delle misteriose sparizioni e successivamente ha denunciato il dipendente alla polizia. Gli agenti hanno atteso che il pizzaiolo terminasse il turno di lavoro e lo hanno bloccato appena uscito dal ristorante. Nello zaino, il bottino: carne sottratta dalla cella frigo pochi istanti prima. Arrestato in flagranza, questa mattina è comparso davanti al giudice per l’udienza di convalida, difeso dall’avvocato Danilo Mattana. Il titolare del ristorante, rappresentato dall’avvocato Ivano Iai, si è detto amareggiato per il tradimento subito da un dipendente di fiducia.

Sassari – Un pizzaiolo del ristorante "Tritus" di via Asproni è stato arrestato nella notte dagli agenti della Squadra mobile per furto aggravato. L’uomo, secondo le accuse, ha sistematicamente saccheggiato la cella frigorifera del locale, rubando carne, vini pregiati, spumanti, mozzarelle e altri alimenti per un valore complessivo di circa 70mila euro, per poi rivenderli ad altri ristoratori.