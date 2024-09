Bosa: Campo Italia, lavori terminati e terreno agibile

“Siamo in costante contatto con le società sportive che utilizzano l'impianto, lavorando in completa sinergia affinché i passaggi burocratici necessari si concludano il più velocemente possibile”, prosegue l’assessore. Naitana aggiunge: “La nostra amministrazione ha affrontato rapidamente le problematiche del Campo Italia, e siamo riusciti a mettere a disposizione delle società sportive il terreno per la preparazione atletica. Ora siamo alle battute finali: i lavori sono terminati, restano solo le ultime formalità per restituire la struttura nella sua interezza alla città di Bosa".

I lavori di riqualificazione del Campo Italia sono giunti al termine, ma l'apertura delle tribune al pubblico richiederà ancora qualche giorno, poiché gli uffici comunali attendono le certificazioni relative ai collaudi tecnico-amministrativi previsti dalla legge. “Il terreno di gioco, nel rispetto dell'impegno preso dalla nostra amministrazione, è già a disposizione delle società sportive per allenamenti e gare ufficiali. La Lega stessa permette l'utilizzo del campo, propedeutico al collaudo definitivo”, spiega l'assessore allo Sport, Marco Naitana.