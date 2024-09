Cronaca Svolta storica per la Sardegna: eradicata la peste suina africana

Ivan Piras, consigliere regionale e membro della Commissione, ha definito l'eradicazione della peste suina in Sardegna "una vittoria per la Sardegna", riconosciuta ufficialmente dagli Stati membri dell’Unione Europea. Piras ha ringraziato i ministri Schillaci e Lollobrigida per il tavolo istituito a livello nazionale e ha elogiato il lavoro del commissario straordinario Giovanni Filippini. "Oggi è una giornata storica", ha detto Piras, evidenziando come questo risultato rappresenti una svolta importante per l’economia regionale e nazionale.