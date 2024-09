Sequestrato un night club ad Alghero per droga e prostituzione

All’interno del locale, che operava come night club, si offrivano prestazioni sessuali a pagamento, organizzate all’interno di privè appositamente predisposti per gli incontri. La gestione dell'attività era coordinata dalla gestrice del locale, assistita da un dipendente di fiducia. Inoltre, in alcune occasioni, all'interno del locale veniva ceduta cocaina ad alcuni clienti. Gli investigatori hanno applicato la misura del sequestro preventivo del locale e notificato agli indagati il provvedimento per l'interrogatorio preventivo fissato per il 27 settembre 2024. Durante questa udienza si deciderà l'eventuale applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora per i soggetti coinvolti.

Un night club di Alghero, situato nel quartiere della Pietraia in via Don Minzoni, è stato posto sotto sequestro preventivo dopo un'indagine condotta dal commissariato di Alghero. L'operazione ha portato alla luce un sistema illecito di prostituzione e traffico di droga, che coinvolgeva principalmente ragazze straniere. Le indagini sono state eseguite con l’ausilio di pedinamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali, e hanno rivelato un quadro di reati che gli inquirenti giudicano "incontrovertibile".