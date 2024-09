Arrestato a Carbonia un 72enne: arsenale in casa e accusa di tentato omicidio





Durante la perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno trovato diversi ordigni simili a quello esploso, oltre a tre pistole modificate con tanto di silenziatore e un laboratorio clandestino per la fabbricazione di esplosivi. L’uomo è accusato di tentato omicidio, fabbricazione di materiale esplosivo e detenzione di armi clandestine. Al momento, è stato posto in custodia cautelare, in attesa delle ulteriori indagini disposte dall’Autorità Giudiziaria.

Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Carbonia con accuse pesantissime, dopo che i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazione un vero e proprio arsenale di armi e materiale esplosivo. L’arresto è avvenuto a seguito dell’esplosione di un ordigno artigianale che, giovedì scorso, ha causato il ferimento di una donna di 68 anni mentre si trovava in un terreno periferico per accudire una colonia felina.