Cronaca Dimissioni del presidente del Consiglio comunale di Ozieri: nessun legame con la morte del piccolo Gioele Putzu

Mercoledì 18 settembre, Antonio Delogu, presidente del Consiglio comunale di Ozieri, ha presentato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica. La decisione è stata resa pubblica lo stesso giorno dei funerali di Gioele Putzu, il bambino di nove anni tragicamente scomparso a Ozieri il sabato precedente. Tuttavia, Delogu ha chiarito che le sue dimissioni erano già programmate da tempo e non sono legate alla tragedia che ha scosso la città. Nonostante la pressione pubblica e le critiche mosse verso l'amministrazione comunale per non aver proclamato immediatamente il lutto cittadino dopo la morte di Gioele, nella lettera di dimissioni di Delogu non vi è alcun riferimento diretto alla vicenda. Le sue dimissioni sembrano piuttosto legate a motivi personali e alla volontà di lasciare spazio a nuove figure politiche.



Delogu continuerà comunque a sedere in Consiglio comunale come consigliere di maggioranza. Nel testo della sua lettera, Delogu ha espresso gratitudine verso il Sindaco, i segretari comunali e tutti i consiglieri, sottolineando come la sua esperienza come presidente del Consiglio gli abbia permesso di acquisire importanti competenze e contribuire al buon andamento dell'attività consiliare. Ha inoltre ringraziato per l'opportunità di crescita personale e politica concessagli durante il suo mandato. Il prossimo Consiglio comunale, previsto per il 23 settembre, eleggerà il nuovo presidente. Nonostante il tragico evento della morte di Gioele, non è previsto alcun punto specifico all'ordine del giorno per ricordare il bambino. Molti si aspettavano un gesto simbolico da parte dell'amministrazione, ma finora sembra che l'omaggio si limiterà a un minuto di silenzio, senza un momento formale dedicato alla sua memoria. Un'occasione che avrebbe potuto essere utilizzata per un ricordo più solenne, dato l'impatto emotivo che la tragedia ha avuto sulla città e sulla comunità, lasciando molti con un senso di vuoto.