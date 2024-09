Cronaca Castelsardo piange Susanna Pernici, scomparsa a soli 24 anni dopo due trapianti di cuore falliti

Susanna Pernici, 24 anni, è morta al San Raffaele di Milano dopo due tentativi di trapianto di cuore non riusciti. Affetta da problemi cardiaci sin dall’adolescenza, Susanna era in attesa di un nuovo trapianto, ma un’improvvisa emorragia cerebrale ha aggravato irreparabilmente la sua condizione. Dopo che i medici hanno dichiarato la morte cerebrale, la notizia ha lasciato i familiari e la città di Castelsardo nello sconforto. In segno di lutto, la sindaca Maria Lucia Tirotto ha sospeso tutti gli eventi fino al giorno del funerale, fissato per sabato 21 settembre. Susanna era una giovane forte, che ha lottato contro la malattia per anni, lasciando un vuoto enorme tra chi l’ha conosciuta e amata.