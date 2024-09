Cronaca Yacht Club Alghero: Un 2024 straordinario tra Successi e progetti futuri

Il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni per lo Yacht Club Alghero, che ha concluso un’altra stagione intensa e di successo. La Scuola Vela Estiva, fiore all’occhiello del sodalizio velico, ha registrato il tutto esaurito nei mesi di giugno e luglio, con una domanda in costante crescita non solo per i bambini dai 6 ai 13 anni, ma anche per i ragazzi over 16. Un risultato che riflette il lungo lavoro di promozione svolto nelle scuole, unendo sport e cultura marinaresca in una città come Alghero, da sempre legata al mare. Ma la vela ad Alghero non si ferma con l’estate. Lo Yacht Club, unica realtà locale a offrire corsi continui oltre la stagione estiva, ha consolidato due squadre agonistiche: gli ILCA, per ragazzi dai 14 anni, e gli Optimist, per bambini dagli 8 ai 14 anni.



Il presidente Pierpaolo Carta si è detto orgoglioso dei risultati raggiunti: "La vela e gli appuntamenti che organizziamo dimostrano quanto questo sport e lo Yacht Club siano vitali per la città. Siamo già al lavoro per nuove sfide". Tra i progetti in cantiere, una squadra protagonistica composta da 10 bambini selezionati, pronta a fare il salto tra la scuola vela e l’agonismo. Il 2024 ha visto anche una serie di eventi di rilievo, a partire dal corso istruttori FIV a febbraio, passando per il raduno con Marcello Meringolo, tecnico nazionale della squadra Optimist, e il raduno della classe 420 guidato dal pluricampione Andrea Totis. Non sono mancati momenti dedicati alla sensibilizzazione verso il mare, come la "Giornata del Mare" di aprile, che ha coinvolto circa 300 bambini delle scuole locali.



Tra gli eventi internazionali, spicca la Swan Sardinia Challenge di giugno, una regata di alto livello che ha incantato il golfo di Alghero. Riccardo Celotto, responsabile della Scuola Vela, ha espresso gratitudine per lo staff che ha reso possibile il successo di questa stagione: "Il loro impegno costante è stato fondamentale per la nostra scuola e per tutti gli eventi che abbiamo organizzato". Un ringraziamento sentito va anche ai soci del club e alle famiglie, che con la loro partecipazione hanno contribuito a rendere la stagione indimenticabile. Lo Yacht Club Alghero è già a lavoro per il 2025, con numerosi progetti e nuove sfide che lo aspettano, ma il 2024 resterà un anno da ricordare per i tanti traguardi raggiunti e per la passione che continua a guidare ogni iniziativa.