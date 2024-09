Cronaca Sequestrate 8 tonnellate di pellet in un negozio cinese a Sestu: Mancano le etichette in italiano

In un'importante operazione volta a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti, i Carabinieri Forestali del Nucleo CITES di Cagliari hanno sequestrato circa 8,5 tonnellate di pellet presso un negozio cinese a Sestu. L'intervento rientra nei controlli periodici tesi a verificare la conformità dei prodotti in legno o derivati, come prevede il regolamento europeo sugli obblighi degli operatori che commercializzano tali materiali. Il sequestro è avvenuto a causa della mancata presenza delle informazioni in lingua italiana sui sacchi di pellet, una chiara violazione del Codice del Consumo. Le normative italiane, infatti, richiedono che tutti i prodotti venduti sul territorio nazionale riportino chiaramente le informazioni essenziali in italiano, al fine di tutelare il consumatore e garantirne la sicurezza.



In totale, sono stati confiscati 562 sacchi da 15 kg ciascuno, per un totale di circa 8,5 tonnellate di pellet, con un valore complessivo stimato intorno ai 2.100 euro. Questa operazione dimostra l’impegno continuo delle forze dell’ordine nel proteggere i consumatori italiani da prodotti potenzialmente non conformi o pericolosi. La mancata presenza delle informazioni in italiano non solo infrange le leggi, ma rappresenta un rischio concreto per la trasparenza e la corretta informazione sugli standard di qualità dei prodotti. La tutela del consumatore è un principio cardine della normativa italiana e dell'Unione Europea, e operazioni come questa servono a garantire il rispetto delle regole anche per chi opera nel mercato del pellet, un settore importante soprattutto nei mesi invernali. È essenziale che i consumatori abbiano sempre la possibilità di verificare facilmente la provenienza, la qualità e l'adeguatezza dei prodotti che acquistano, soprattutto in un contesto di crescente domanda di fonti di riscaldamento alternative ed ecologiche come il pellet. Le attività di controllo continueranno, confermando la determinazione delle autorità a far rispettare la legge e a difendere gli interessi dei cittadini italiani.