Cronaca Alghero, si cerca Semolino: L'appello per un gattino smarrito compagno di un nonnino di 96 anni

A volte, le storie che sembrano piccole o semplici nascondono legami profondi, storie d’amore e di affetto che toccano il cuore. Oggi parliamo di Semolino, un gatto grigio, simile a un certosino, e del suo compagno di vita, un signore di 96 anni, che condivide con lui lunghe giornate fatte di piccole abitudini e grande affetto. Semolino è scomparso da qualche giorno, smarrito tra le vie di Alghero, in una zona che conosceva bene, tra via Marongiu e via Togliatti. Ma nonostante tutto, non è più tornato a casa.



Dietro questa storia c'è molto più di una semplice ricerca di un gatto scomparso. C’è l’immagine di un anziano signore, descritto come un "giovanotto di 96 anni", che ha trovato nel suo amico felino la compagnia delle sue giornate. Non è difficile immaginare come Semolino abbia riempito il silenzio della casa, con la sua presenza discreta e costante, portando conforto e serenità. La perdita di Semolino è dunque un colpo doloroso, un vuoto che si sente non solo nel cuore, ma in ogni angolo della casa che condividevano. La famiglia è in ansia, la preoccupazione è palpabile, e ogni giorno che passa rende più difficile trattenere la speranza. Il gatto è stato smarrito da un cortile familiare, un luogo in cui si sentiva al sicuro. Ma qualcosa è successo, forse è stato spaventato o si è allontanato più del solito, e da allora non è più tornato.



Per chi conosce il legame tra un anziano e il suo animale domestico, questa è una notizia che stringe il cuore. La figlia del signore, Stefania Alfonso, e la persona che si occupa di suo padre, hanno lanciato un appello accorato. La speranza è che qualcuno abbia visto Semolino, che lo abbia accolto o che possa dare informazioni utili. Semolino, castrato e di color grigio, è inconfondibile per chi lo conosce: un compagno silenzioso, ma pieno d’amore. La famiglia offre una ricompensa per chi lo ritroverà, ma ciò che conta di più è riportare Semolino a casa, tra le braccia di chi lo ama. C’è qualcosa di straordinario nel legame tra un animale e una persona anziana. Per molte persone, soprattutto per chi vive da solo, un gatto come Semolino diventa non solo una presenza, ma un vero e proprio compagno di vita. E in questa storia, questo legame si sente forte e chiaro: Semolino non è solo un gatto, è la compagnia delle lunghe giornate, il piccolo cuore che batte accanto a quello di un uomo che ha vissuto tante vite, ma che in questo momento ne vive una particolarmente dolorosa.



Se qualcuno avesse visto Semolino, se chiunque potesse offrire anche il più piccolo indizio, sarebbe un sollievo immenso. Ogni giorno che passa senza di lui è un giorno di ansia e paura per il suo proprietario. Ma la speranza non si perde, perché la famiglia è fiduciosa che Semolino possa ritrovare la strada di casa. Per informazioni o segnalazioni, si prega di contattare i numeri 339 1562444 o 328 4184915.