Sant'Avendrace e Sant'Arennera: Passeggiata tra storia e mistero di Cagliari

L'appuntamento è fissato per le 17:30, con ritrovo in Viale Trento, davanti al Liceo Siotto, 15 minuti prima dell'inizio. Il contributo richiesto è di 5 euro, con la partecipazione gratuita per bambini fino ai 10 anni e persone con disabilità e i loro accompagnatori. La passeggiata, della durata massima di due ore, è pensata per essere accessibile a tutti, senza difficoltà particolari. Si prevede la partecipazione di un massimo di 50 persone, quindi è richiesta la prenotazione tramite messaggio WhatsApp al numero 3519301080. Oltre alla storia, saranno condivisi aneddoti curiosi su personaggi del passato di Cagliari, rendendo questa esperienza adatta non solo agli appassionati di storia, ma a chiunque voglia immergersi nelle leggende e nei racconti di questo suggestivo quartiere. L'evento promette di essere un viaggio nel tempo, ma anche un’opportunità per vedere Cagliari da una prospettiva diversa, arricchita da interazioni e scambi tra i partecipanti. Non mancheranno riferimenti ai due misteriosi santi legati al quartiere, Sant'Avendrace e Sant'Arennera, figure poco conosciute che ancora oggi intrigano storici e abitanti del luogo.

Un evento unico si terrà nel quartiere di Sant'Avendrace, uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia di Cagliari, noto per la sua connessione con due santi particolari e per il misterioso Parco di Tuvixeddu. Questo speciale appuntamento offre la possibilità di scoprire il passato millenario della zona, attraverso una passeggiata che non si limita a essere una semplice visita guidata, ma un'esperienza coinvolgente e interattiva. Il Parco di Tuvixeddu, situato sull'omonimo colle, è uno dei più importanti siti archeologici di Cagliari. Con i suoi tre ettari e mezzo di estensione, custodisce tracce di insediamenti umani risalenti al Neolitico, ma è famoso soprattutto per le tombe puniche e fenicie. Queste antiche civiltà avevano un culto particolare per i morti, e le divinità legate all’aldilà saranno tra i protagonisti dei racconti durante la passeggiata.