Cronaca Nubifragio a Selargius e Monserrato: strade allagate e disagi

Un violento nubifragio ha colpito ieri Selargius e Monserrato, trasformando diverse strade in veri e propri fiumi in pochi minuti. Tra le zone più colpite, Via Roma, Via Trieste e soprattutto Via Istria, da tempo considerata a rischio idrogeologico a causa del passaggio di un canale sotterraneo che, in caso di forti piogge, si allarga facendo emergere l'acqua in superficie. La situazione non è stata migliore in Via San Nicolò e Via San Martino, dove gli allagamenti hanno creato disagi notevoli. Sui social sono state condivise decine di foto che mostrano le strade invase dall’acqua, segno della potenza del nubifragio e delle difficoltà nel gestire eventi metereologici di questa portata.