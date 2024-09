Cronaca Tragedia a lido di Camaiore: Mercedes travolge sette persone, due vittime

Una tragedia si è consumata a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, dove una Mercedes a folle velocità ha travolto sette pedoni, causando la morte di due giovani turiste tedesche di 18 e 19 anni. Alla guida del veicolo una donna brasiliana di 44 anni che, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto mentre percorreva via Italica. La sua corsa si è conclusa all'altezza dell'Hotel Sirio. Tra i feriti, una persona è stata trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. La donna, sotto shock, ha fermato il veicolo ed è rimasta sul posto fino all’arrivo della Polizia Stradale, che l’ha successivamente condotta in ospedale per gli esami tossicologici.