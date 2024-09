Incontro Ravvicinato al buio: Avvistamento misterioso a Sassari nella notte

La signora ha immediatamente contattato Antoniomaria Cuccu, Responsabile della Sezione Sarda del Centro Italiano Studi Ufologia, per segnalare l'evento. Il racconto della donna, che ha vissuto un'esperienza che difficilmente dimenticherà, si inserisce in una serie di testimonianze simili. Un'altra persona ha confermato di aver notato lo stesso comportamento anomalo dei lampioni, e un automobilista sulla Provinciale tra Mogoro e Masullas ha dichiarato di aver visto un grosso oggetto sferico scendere verso il basso. Questo evento alimenta il mistero sugli avvistamenti di oggetti volanti non identificati nella zona, rappresentando un caso interessante per gli studiosi di ufologia.

Domenica notte, in località Caniga a Sassari, una signora è stata svegliata bruscamente dalla sua cagnetta che abbaiava insistentemente. Erano circa le due di mattina quando, guardando fuori dalla finestra, ha notato una luce intensa che si accendeva e spegneva attraverso la persiana. Incuriosita e allarmata, la donna è uscita in giardino, dove ha visto un oggetto volante con quattro fari nella parte inferiore. Nella calma della notte, i lampioni circostanti emettevano un rumore sordo, spegnendosi e accendendosi a intermittenza.