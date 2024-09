Violento nubifragio su Cagliari: l'acqua riempie le strade. Nessun ferito, ma traffico in tilt per ore.

Nessun problema per i passeggeri, per i quali è stato immediatamente trovato un percorso alternativo. La squadra di Sogaer, come hanno assicurato in aeroporto, è intervenuta prontamente. I voli sono regolari e non hanno subito ritardi. Dai dati forniti dal meteorologo Antonio Mura nell’area di Cagliari sono caduti 22,5 mm dalle 14,15 alle 14,35, con un intensità media di 1,12 mm al minuto. Praticamente un’alluvione lampo in piena regola, ma generata da un evento locale. Sono due i fronti molto perturbati a dominare nelle prossime ore con piogge e nubifragi, uno sull’Alto Adriatico e l’altro sul Tirreno meridionale. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, secondo il quale nel fine settimana tornerà finalmente un po’ di tempo stabile e sole. “Oggi,-ha detto Lorenzo Tredici-i nubifragi saranno più probabili su Emilia Romagna e Marche e su tutta la dorsale appenninica settentrionale, ma potremo avere maltempo a tratti diffuso anche sul Basso Tirreno”. I quantitativi massimi di pioggia attesi nella giornata odierna sono circa 110 mm in 24 ore nelle Marche (Pesaro) e fino a 90-95 mm in Romagna (Rimini), ma localmente potrebbero esserci fenomeni anche più persistenti, specie in montagna. Le temperature saranno ancora in prevalenza autunnali, anche se in Sicilia ci sarà un richiamo caldo dal nord Africa con valori sui 30°C all’ombra. Giovedì sarà la fotocopia di oggi. “Su queste aree cadono circa 70 mm in un mese.-ha proseguito Tedici-Siamo al doppio in 48 ore”. Le massime, ancora una volta, raggiungeranno i 31°C in Sicilia, mentre saranno decisamente autunnali al centronord. Venerdì sono previste le ultime precipitazioni ancora a carico delle medesime aree che vivranno anche più di 48 ore di criticità. Infine, durante il weekend vedremo di nuovo il sole.

Nubifragio tra Pirri, Monserrato e Selargius intorno alle 14. Un violento acquazzone, con grandine e vento, ha provocato allagamenti al piano terra di diverse case e nelle cantine. Sono dovute intervenire due squadre dei vigili del fuoco. La pioggia ha fatto cedere alcuni pannelli nello scalo di Elmas, poco prima dei controlli per la sicurezza.