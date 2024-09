Sassari-Alghero: Finalmente si muove qualcosa sulle strade della Sardegna

"È un passaggio fondamentale che fissa un tassello decisivo", ha dichiarato l'Assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, presente al bivio di Rudas durante la consegna dei lavori. "Per la realizzazione degli ultimi 4 chilometri verso la città di Alghero e i 6 di collegamento all'aeroporto Riviera del Corallo di Fertilia". Il progetto prevede il completamento del tratto compreso tra lo svincolo di Mamuntanas e Alghero (Lotto 1), lungo 4,2 km, il raccordo di 1,7 km con la circonvallazione di Alghero e la bretella di collegamento con l'aeroporto di Fertilia (Lotto 4), che si estende per 3,2 km. Un totale di quasi 10 km di strada che dovrebbero migliorare l'accessibilità a una delle porte d'ingresso dell'isola. "Si tratta di una notizia attesa da tempo", ha sottolineato Piu.





"Rappresenta l'avvio verso il completamento di un'opera che riveste una fondamentale importanza strategica nel sistema viario regionale, collegando tra loro due centri di riferimento per il territorio della parte settentrionale dell'isola come Sassari e Alghero, e garantendo l'accessibilità ad una delle porte d'ingresso dell'Isola, rappresentata dallo scalo aeroportuale di Alghero-Fertilia". L'appalto, aggiudicato al Raggruppamento temporaneo d'impresa composto da Aleandri S.p.A., Fincantieri Infrastructures S.p.A., I.C.A.P. S.r.l. e EuroAppalti S.r.l., prevede una durata dei lavori di 1.260 giorni a partire da oggi. Il costo complessivo dell'opera ammonta a 232.358.646,08 euro, con un incremento di oltre 38 milioni rispetto alle previsioni iniziali. All'incontro erano presenti anche il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e il sindaco di Olmedo, Antonio Faedda. Una presenza che testimonia l'importanza strategica di quest'opera per l'intero territorio. In un Paese dove spesso le promesse restano sulla carta, questa consegna rappresenta una speranza. Ma, come sempre, sarà il tempo a dirci se alle parole seguiranno i fatti. Intanto, i cittadini del nord Sardegna possono iniziare a intravedere la luce in fondo al tunnel di una viabilità che, fino ad oggi, li ha penalizzati.

Alghero, 18 settembre 2024 - In un'Italia dove le opere pubbliche spesso si perdono nei meandri della burocrazia, oggi ad Alghero è successo qualcosa di concreto. Sono stati consegnati all'impresa esecutrice i lavori per i lotti 1 e 4 del collegamento viario Sassari-Alghero, un'opera attesa da anni che promette di cambiare il volto della viabilità nel nord Sardegna.