Bloccato alla stazione di Cagliari con 25mila euro di ketamina: arrestato 28enne

Le analisi effettuate dal RIS hanno confermato che la sostanza sequestrata era ketamina, con un valore di mercato stimato in circa 25mila euro. La droga, potenzialmente suddivisibile in 700 dosi, era destinata al traffico illecito, e l'arresto è stato un importante passo per contrastare il mercato della droga che affligge il territorio. I carabinieri hanno sottolineato l'importanza di questo intervento nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, assicurando che il controllo e la vigilanza proseguiranno senza sosta.

Un 28enne originario di Villasimius, ma residente in Francia, è stato arrestato alla stazione ferroviaria di Cagliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, sceso da un treno e pronto a allontanarsi, è stato fermato dai carabinieri per un controllo. Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto che il 28enne aveva occultato della ketamina, in parte sciolta in alcolici e in parte nascosta tra gli indumenti nella valigia.