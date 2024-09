Cronaca Gioele Putzu, fatale una lesione al cuore: oggi i funerali a Olbia

La tragica morte del piccolo Gioele Putzu, di soli 9 anni, è stata causata da una lesione al cuore, come hanno confermato la tac e l'esame esterno eseguiti all'Istituto di medicina legale di Sassari. Il bambino è stato colpito dai pali di una porta da calcio crollata nel campo sportivo di Ozieri, provocando un trauma addominale che ha lesionato fatalmente il cuore.



Oggi, alle 15:30, nella chiesa di Sant'Ignazio da Laconi a Olbia, si terranno i funerali. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Gioele, in un momento di profondo lutto. Intanto, proseguono le indagini per accertare eventuali responsabilità legate alla sicurezza dell'impianto sportivo, che era accessibile nonostante non vi fossero eventi in corso.