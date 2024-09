Cronaca Agricoltura: menzione speciale alla Sardegna per l’agrobiodiversità

La Regione Sardegna ha ottenuto un prestigioso riconoscimento durante la dodicesima edizione del Premio “Vivere a spreco zero”, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, dalla Commissione europea e dalla RAI. La menzione speciale è stata attribuita per l’impegno nella conservazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità. Il premio è stato assegnato al gruppo di lavoro dell’assessorato dell’agricoltura e delle agenzie Laore e Agris, insieme ai comitati spontanei presenti in tutta l'isola. Questo team ha realizzato una serie di iniziative, finanziate dalla Regione e dal MASAF, volte al recupero e alla valorizzazione della biodiversità agricola e zootecnica della Sardegna.



“È un nuovo riconoscimento della grande attenzione che il mondo agricolo sardo dedica alla sostenibilità dell’attività produttiva”, ha dichiarato l’assessore dell’agricoltura, Gian Franco Satta. Ha poi sottolineato l’importanza di tali premi per rafforzare l’immagine di un’agricoltura sarda sostenibile e rispettosa dell’ambiente. L’assessore ha concluso parlando degli interventi del CSR (Complemento di Sviluppo Rurale), che mirano a dare ancora più valore al ruolo degli agricoltori e allevatori, considerati i “custodi” della biodiversità sarda.