Cronaca Alghero saluta l'estate: festa a Villa Mosca tra vini locali, musica e street food internazionale

Giovedì 19 settembre, Alghero si prepara a dare un caloroso arrivederci all'estate con un evento speciale che unisce enogastronomia, musica e una location da sogno. La terrazza panoramica di Villa Mosca, elegante dimora affacciata sul mare, ospiterà la "Festa di fine estate", organizzata dal ristorante Fermento in collaborazione con la Cantina Santa Maria La Palma. A partire dalle 18:00, gli ospiti potranno immergersi in un'atmosfera festosa, iniziando con un dj set che accompagnerà il tramonto sul promontorio di Capo Caccia.



La serata proseguirà con l'esibizione dal vivo dei Senza Base, band locale pronta a far ballare il pubblico con una selezione di hit italiane e internazionali. A chiudere l'evento, il ritmo coinvolgente di DJ Emanuele. Protagonisti indiscussi saranno i vini della Cantina Santa Maria La Palma, simbolo dell'eccellenza vitivinicola algherese. Tra le etichette in degustazione, l'Akènta, spumante da uve Vermentino divenuto icona delle bollicine sarde, l'Akènta Rosé da uve Cagnulari, il Ràfia Vermentino di Sardegna e il Recònta, Cagnulari Riserva apprezzato tra i rossi dell'isola. Ad accompagnare i calici, lo street food gourmet di El Caminante, progetto nato dall'unione tra Monica Cabras, algherese, e Pedro Hernandez, originario del Venezuela.



Le loro arepas, panini a base di mais senza glutine, offriranno un viaggio culinario tra sapori internazionali e locali. In particolare, l'arepa "Alghero" unirà il gusto autentico del mais ai sapori tipici della Riviera del Corallo. "L'evento è pensato per celebrare la magia di Alghero e salutare la bella stagione 2024 in grande stile", spiegano gli organizzatori. "Vogliamo offrire un'esperienza unica, dove buon cibo, ottimo vino e musica si fondono in una cornice indimenticabile". L'ingresso alla festa è libero e non richiede prenotazione. Ogni partecipante potrà acquistare le consumazioni desiderate direttamente sul posto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il ristorante Fermento ai numeri 079 4125748 e 348 0171332. Non perdete l'occasione di vivere una serata speciale in una delle location più affascinanti della Sardegna, tra sapori autentici, buona musica e la splendida vista sul mare di Alghero.