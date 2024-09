Sassari, al centro del dibattito sull'eolico e la transizione energetica

Giovedì 19 settembre, alle ore 18, presso la sala Piazza Italia del Pegasus Hotel di Sassari, si terrà un incontro aperto al pubblico dedicato a un tema di grande attualità: "Eolico e Transizione Energetica". L'evento, organizzato dagli assessori regionali del Nord Sardegna, intende affrontare le sfide e le opportunità legate alla transizione energetica, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio sardo.





La Sardegna, da sempre impegnata nella salvaguardia del suo territorio, ha fatto un ulteriore passo avanti con l'approvazione della Legge Regionale N.5, che stabilisce nuove norme per la protezione del paesaggio regionale. In questo contesto, il dibattito si concentrerà su come individuare le aree più idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in armonia con le caratteristiche ambientali e territoriali.





All’incontro parteciperanno figure chiave della politica regionale, tra cui:





Desirè Manca, Assessora del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

Francesco Spanedda, Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

Gian Franco Satta, Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale

Antonio Piu, Assessore dei Lavori Pubblici

Emanuele Cani, Assessore dell’Industria

Franco Cuccureddu, Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio

Alla discussione interverrà anche Giuseppe Mascia, Sindaco di Sassari, che porterà la voce del territorio in questo importante confronto.





L'incontro segna un ulteriore passo verso un modello energetico sostenibile che rispetti e valorizzi le peculiarità ambientali della Sardegna.