Marcello Manca, un pugile algherese che risplende tra i campioni

Un momento che non solo ha celebrato le sue quattro vittorie tra i professionisti, ma ha anche ribadito l’entusiasmo rinato per il pugilato in una città che vanta nomi leggendari come quello di Tore Burruni, campione mondiale. «Sono orgoglioso di aver ricevuto questo riconoscimento dal sindaco e dall’amministrazione comunale, che ringrazio – afferma Marcello Manca – perché ripaga gli sforzi fatti in questi anni non solo per la mia crescita sportiva ma anche per riaccendere l’entusiasmo per uno sport che ad Alghero ha regalato grandi soddisfazioni e titoli importanti come quello mondiale conquistato dall’indimenticato Tore Burruni».





Le parole di Manca, intrise di umiltà e passione, riflettono non solo il suo impegno personale, ma anche il desiderio di ispirare le nuove generazioni a intraprendere questo sport. «Spero che sempre più giovani si avvicinino al pugilato che, attraverso i suoi valori, può diventare un fondamentale strumento di inclusione sociale», ha concluso. Parole che riassumono perfettamente la missione di un atleta che non combatte solo per sé stesso, ma per una comunità intera. Manca rappresenta l’esempio tangibile di come il pugilato possa tornare a essere un punto di riferimento, non solo sportivo ma anche sociale, ad Alghero.

Grande orgoglio per Alghero e per il pugilato sardo. Marcello Manca, talento indiscusso della boxe locale, ha ricevuto l’onorificenza al "Merito sportivo" dalle mani del sindaco Raimondo Cacciotto, un riconoscimento che celebra il suo contributo fondamentale alla rinascita della boxe in città e i numerosi successi ottenuti sul ring. Questo riconoscimento, più che un semplice attestato, simboleggia il sacrificio e la dedizione di un atleta che ha riportato alla ribalta uno sport che, ad Alghero, ha un'eredità gloriosa. Accompagnato dal suo allenatore, Maurizio Muretti, del team Boxe Torres “Mario Muretti”, Manca è stato accolto nella casa comunale di Porta Terra dall’assessora ai Servizi Sociali, Maria Grazia Salaris, e dal consigliere comunale, Gianni Martinelli.