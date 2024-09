Cronaca Cagliari, medico aggredito in studio per una lunga attesa

Un grave episodio di violenza si è verificato questa mattina a Cagliari, nella zona di via Santa Maria Chiara. Un medico di base è stato brutalmente aggredito da un paziente all'interno del suo studio, riportando lesioni significative che hanno richiesto l'intervento immediato dei sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, il paziente avrebbe perso la calma a causa dell'eccessiva attesa per la visita. Dopo una discussione accesa, l'uomo ha colpito il medico con violenza, causando ferite che hanno portato a una prognosi di diverse settimane.



Il professionista è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è attualmente sotto osservazione. La Polizia è intervenuta prontamente sul luogo dell'aggressione, riportando la calma e arrestando l'aggressore. L'uomo è stato condotto in Questura, dove le autorità stanno valutando i provvedimenti legali da intraprendere nei suoi confronti. Data la gravità delle lesioni subite dal medico, il paziente rischia accuse pesanti e una possibile detenzione. Questo episodio si inserisce in un clima di crescente tensione nei confronti della categoria medica. Solo pochi giorni fa, un caso simile si è verificato a Foggia, evidenziando una preoccupante tendenza nazionale. In Sardegna, così come nel resto d'Italia, il personale sanitario sta esprimendo forte preoccupazione per la propria sicurezza, chiedendo misure efficaci per prevenire ulteriori aggressioni. Le associazioni di categoria stanno sollecitando le istituzioni a intervenire con urgenza, promuovendo campagne di sensibilizzazione e implementando protocolli di sicurezza più stringenti all'interno delle strutture sanitarie. È fondamentale che sia garantita la tutela di chi ogni giorno si dedica alla cura e al benessere dei cittadini.