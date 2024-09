Sardegna, sistema ferroviario in tilt: «Anomala ossidazione delle rotaie» causa disagi

La Regione, in coordinamento con RFI e Trenitalia, sta lavorando per risolvere il problema il prima possibile e ripristinare la normalità del servizio. Il passaggio al controllo manuale ha aumentato i tempi di percorrenza, con conseguenti ritardi che si sono propagati lungo l'intera rete ferroviaria. L'assessorato regionale ha rassicurato che sta seguendo da vicino l'evoluzione della situazione, collaborando per garantire il supporto necessario e minimizzare i disagi per i viaggiatori.

Un’anomala ossidazione delle rotaie ha mandato in tilt il sistema ferroviario della Sardegna, causando pesanti disagi ai viaggiatori. Il guasto, la cui causa è ancora in fase di accertamento, ha interrotto il segnale di controllo automatico che regola la circolazione dei treni, come spiegato dall’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca. Questa situazione ha obbligato il passaggio al controllo manuale, causando ritardi e soppressioni di diverse corse, in particolare sulla tratta Cagliari-Oristano. "Ci siamo subito attivati insieme alle aziende coinvolte per limitare i disagi," ha affermato l’assessora Manca, sottolineando le difficoltà nel reperire autobus sostitutivi per i collegamenti.