Cronaca Cagliari, schianto a San Michele: due auto ribaltate, nessun ferito

Grave incidente stradale questa mattina a Cagliari, in via Aldo Marongiu, nei pressi del cimitero di San Michele. Due automobili si sono ribaltate sulla carreggiata per cause ancora da chiarire, in direzione via Cornalias. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e avviare le indagini per stabilire l'esatta dinamica dello schianto. L'incidente ha causato rallentamenti nel traffico, ma la situazione è stata rapidamente sotto controllo grazie all'intervento degli operatori.