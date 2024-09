Andrea Scano eletto presidente della Commissione Pianificazione strategica: tra le priorità il nuovo Piano urbanistico di Cagliari

Tra i temi chiave emersi dall'intervento del neo presidente vi è la necessità di valorizzare le aree verdi urbane, non più considerate semplici abbellimenti, ma elementi fondamentali per la creazione di microclimi urbani più vivibili e per la lotta contro il riscaldamento eccessivo e le emissioni di CO2. Scano ha evidenziato l'importanza di ridurre le superfici impermeabilizzate e di adottare soluzioni più compatibili con l'ambiente, pensando a una Cagliari moderna e più rispettosa del suo patrimonio naturale. Il lavoro della Commissione si preannuncia lungo e complesso, ma Scano ha espresso fiducia nei suoi membri, definendoli parte di un gruppo coeso e determinato a disegnare il futuro urbanistico della città. “Questo piano sarà il piano per una Cagliari più moderna e vivibile, che consegneremo alle generazioni future”, ha concluso con ottimismo.

Andrea Scano, esponente del gruppo politico Alleanza Verdi Sinistra, è stato eletto presidente della Commissione consiliare permanente per la Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale del Comune di Cagliari. La sua nomina, avvenuta all'unanimità, segna un passo importante per lo sviluppo territoriale della città, poiché la Commissione è chiamata a esaminare proposte strategiche prima che siano discusse in sede consiliare. In cima all’agenda della Commissione c'è il nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc), uno strumento cruciale che definirà lo sviluppo di Cagliari nei prossimi decenni. Scano ha descritto il Puc come un piano articolato, che tiene conto dei cambiamenti globali, dalle nuove esigenze di mobilità alla crescente attenzione per i cambiamenti climatici. “Il mondo è cambiato e continuerà a cambiare,” ha dichiarato Scano, sottolineando che occorre superare il modello tradizionale dell’asfalto e dell’automobile a favore di una visione urbana più sostenibile.