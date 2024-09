La fregula entra nel vocabolario Zingarelli: la cucina sarda conquista la lingua italiana

Questo termine va ad arricchire una lista di vocaboli già presenti, come malloreddus (gnocchetti sardi), porceddu (maialino arrosto), e seadas (dolce fritto ripieno di pecorino e miele), mostrando come le tradizioni culinarie sarde siano sempre più apprezzate e integrate nel panorama italiano. La crescente presenza di termini come launeddas (strumento musicale tradizionale) e ragas (gonnellino del costume sardo) dimostra l'importanza di questa cultura anche nel contesto linguistico nazionale.





L'ingresso della fregula nello Zingarelli è un segnale della rilevanza che la Sardegna sta acquisendo non solo nella gastronomia, ma anche nel patrimonio linguistico italiano, rendendo le sue tradizioni sempre più conosciute e diffuse oltre i confini regionali.

La cucina sarda fa un passo importante verso la notorietà nazionale con l'inserimento del termine fregula (o fregola) nel vocabolario Zingarelli, aggiornato digitalmente per il 2025. La fregula, pasta di semola a forma di piccoli pallini tipica della Sardegna, rappresenta un nuovo tassello nell'ampliamento del lessico italiano con parole legate alla cultura isolana.