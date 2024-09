Stati Generali dell'Autonomia ad Alghero: si parla di rigenerazione amministrativa, macroregione e intelligenza artificiale

Sarà un'occasione per fare il punto sul percorso iniziato nel 2006 per rinnovare la pubblica amministrazione e migliorare il comparto unico, obiettivo che ora si intensifica grazie all’inserimento del Cal nella cabina di regia regionale. Alla manifestazione parteciperanno figure di spicco della politica sarda, tra cui la presidente della Regione Alessandra Todde, insieme agli assessori Giuseppe Meloni, Marilena Motzo, Francesco Spanedda e Franco Cuccureddu, oltre a esperti delle Università e professionisti del settore tecnologico.





Uno dei temi più attesi è quello relativo all'intelligenza artificiale, vista come una leva cruciale per modernizzare la pubblica amministrazione e rendere più efficiente la gestione dei servizi. L’IA non sarà solo una questione tecnologica, ma sarà affrontata anche dal punto di vista etico e organizzativo. Il programma prevede interventi di esperti e politici per offrire un quadro concreto delle sfide e delle soluzioni per una Sardegna più autonoma, innovativa e proiettata verso il futuro.

Dal 20 al 22 settembre, Alghero ospiterà gli Stati Generali dell'Autonomia, un'importante tre giorni organizzata dal Consiglio delle Autonomie Locali (Cal). Il focus dell’evento sarà su tre grandi temi che si intrecciano con il futuro della pubblica amministrazione e dell’intera isola: la rigenerazione amministrativa del comparto unico regionale, la creazione di una macroregione insulare del Mediterraneo Occidentale e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. La presidente del Cal, Paola Secci, ha presentato l'evento sottolineando l'importanza di questi temi dal punto di vista politico e amministrativo.