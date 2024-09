Valditara: "Un sorriso come antidoto al bullismo"

Valditara ha sottolineato l'importanza di non ridurre le persone a "individui atomizzati", ma di riconoscerle come esseri relazionali, capaci di costruire legami profondi e significativi con gli altri. Il riferimento a Giorgio La Pira, noto per il suo impegno sociale e la sua visione della persona come essere in relazione, è stato centrale nel discorso. Valditara ha voluto augurare ai ragazzi un anno "autenticamente vostro, unico e irripetibile", ma ha anche ricordato loro l'importanza di vivere queste esperienze scolastiche con uno spirito di connessione e condivisione con gli altri. L’invito del ministro non si limita dunque alla sfera educativa, ma diventa un richiamo a una maggiore consapevolezza delle relazioni umane, in un’epoca dove fenomeni come il bullismo e l’isolamento giovanile sono all’ordine del giorno.

Durante il suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico "Tutti a scuola" a Cagliari, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha lanciato un messaggio forte e simbolico. Il sorriso, ha detto, è un potente strumento per contrastare il bullismo e l’isolamento che molti giovani affrontano. "Saper incontrare l’altro con il sorriso" non è solo un gesto di cortesia, ma un antidoto contro la "perdita del senso della vita e delle relazioni", ha spiegato il ministro, facendo riferimento ai recenti fatti di cronaca che vedono coinvolti sempre più giovani.