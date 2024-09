I funerali del piccolo Gioele a Olbia: l'ultimo saluto dopo la tragedia

Nel frattempo, la Procura di Sassari, insieme ai Carabinieri di Ozieri, continua a indagare per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Le testimonianze dei bambini presenti al momento della tragedia saranno cruciali per capire come si siano svolti i fatti. Solo dopo l'autopsia, la salma sarà restituita alla famiglia per il rito funebre. Un'intera comunità è sotto shock per questa immane perdita, e si stringe intorno alla famiglia del piccolo Gioele, mentre si attende di fare luce su come una giornata di gioco sia potuta trasformare in una tragedia così devastante.

Si terranno il 18 settembre alle ore 15.30, presso la Chiesa di Sant'Ignazio da Laconi a Olbia, i funerali del piccolo Gioele Putzu, il bambino di soli 9 anni che ha perso la vita in una tragica fatalità. Gioele stava giocando con un aquilone quando è stato travolto da una porta di calcio. La comunità si riunirà per dare l'ultimo addio a una giovane vita volata via troppo presto. Il corteo funebre partirà dall'Ospedale Civile di Sassari, dove la salma si trova in attesa dell'autopsia, che verrà eseguita nelle prossime ore.