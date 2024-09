Mattarella in Sardegna: un segnale per combattere la dispersione scolastica, parla la Governatrice Todde





Todde ha ribadito l’impegno della Regione Sardegna nel contrastare questo fenomeno, destinando importanti risorse per garantire il diritto allo studio, riqualificare gli impianti sportivi e promuovere lo sviluppo e l'informazione. Questi interventi sono pensati per combattere lo spopolamento e fornire nuove opportunità ai giovani dell'isola, contribuendo alla crescita sociale ed economica del territorio. “Vogliamo lavorare in questa direzione per tutto il nostro mandato,” ha concluso Todde, lanciando un forte messaggio di impegno istituzionale in un momento critico per l’istruzione in Sardegna. La visita di Mattarella rappresenta un segnale importante di attenzione verso questi temi, ma sarà fondamentale tradurre le parole in azioni concrete.

Durante l'inaugurazione dell'anno scolastico al Convitto Nazionale di Cagliari, in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, ha sottolineato l'urgenza di affrontare il grave problema della dispersione scolastica nell'isola. “La Sardegna è tra le regioni con il tasso più alto di dispersione scolastica,” ha dichiarato Todde, evidenziando come molti giovani abbandonino la scuola per cercare lavoro e sostenere le loro famiglie in difficoltà economiche.