Francavilla Fontana: Resti di topo in una confezione di wafer, shock per una coppia





Il piccolo foro nel fondo della confezione e i resti dell’animale hanno fatto scattare immediatamente l'allarme. La donna, colta da uno stato di shock, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. La coppia ha subito denunciato l’accaduto ai Carabinieri, e ora la questione è nelle mani dei Militari della Compagnia di Francavilla Fontana e dei NAS, che stanno conducendo indagini approfondite. L'ASL di Brindisi sta collaborando nelle verifiche sanitarie per comprendere come questo gravissimo episodio possa essere accaduto. Il caso ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e l'igiene nei processi di produzione e distribuzione, spingendo le autorità a intervenire con urgenza per prevenire ulteriori incidenti di questo tipo.

Un episodio disgustoso ha scosso i clienti di un supermercato a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Una coppia ha acquistato una confezione di wafer come parte della loro spesa quotidiana, ma ciò che doveva essere uno snack tranquillo si è trasformato in un’esperienza traumatica. La moglie, dopo aver dato il primo morso, ha percepito un sapore strano. Anche il marito ha confermato la sensazione e, ispezionando la confezione, hanno fatto una scoperta sconvolgente: all'interno c'erano resti di un topo.